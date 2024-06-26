Стало известно, за что арестовали отца дагестанских боевиков Омарова

О задержании бывшего чиновника стало известно 24 июня. Как следует из постановления Ленинского районного суда Махачкалы, причиной стала нецензурная брань. Он задержан по статье о мелком хулиганстве.

По некоторым данным, ему светит и более серьезная статья. Во время допроса Омаров заявил, что давно знал о религиозно-политических предпочтениях детей. Оба сына, напавшие на людей, исповедовали ваххабизм.

В атаке на синагогу и церковь участвовали сразу несколько родственников экс-чиновника, в том числе сыновья Осман и Адиль. Они атаковали здание с помощью автоматов. Затем в синагоге вспыхнул пожар. Число погибших в результате терактов в Дагестане увеличилось до 21, пострадали свыше 50 человек.