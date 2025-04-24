Стало известно о военных, пострадавших при взрыве на складе под Владимиром

Трое армейцев пострадали при взрыве на военном складе во Владимирской области

Трое военнослужащих и один гражданский пострадали во время взрыва боеприпасов и пожара на складе в Киржачском районе Владимирской области, утверждает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Ранее в районе ввели режим ЧС.

Минобороны заявляло, что в Киржачском районе произошел пожар в воинской части, в результате чего на складе взорвались боеприпасы. Причиной произошедшего называлось несоблюдение требований безопасности.

Министр обороны России Андрей Белоусов поручал создать специальную комиссию для расследования ЧП во владимирской воинской. Должностные лица, виновные в произошедшем, будут привлечены к ответственности, заявляло оборонное ведомство.

Из-за взрыва на военном складе во Владимирской области в нескольких поселках эвакуировали население, сообщали СМИ.