Стало известно о состоянии пострадавших при нападении на техникум в Архангельске

сегодня в 12:11

Минздрав: пострадавшие при нападении на техникум в стабильном состоянии

Педагоги, пострадавшие при нападении бывшего студента на техникум в Архангельске, находятся в стабильном состоянии, сообщает ТАСС .

Нападение произошло 29 сентября. Отчисленный студент пришел в техникум с двумя ножами и принялся мстить, нанося удары педагогам. Он ранил троих человек. Возбуждено уголовное дело. Юноша частично признал свою вину.

Раненая классная руководительница очнулась в больнице в Архангельске. Также ножом агрессор ранил преподавателя русского языка Ольгу И. в область над плечом. Соцпедагог Татьяна В. 29 сентября находилась в реанимации.

Как рассказали в местном Минздраве, две женщины находятся в стабильном состоянии.

