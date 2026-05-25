Эксперт назвал выдуманной пользу томатного рассола

Автор программы «Живая еда» Сергей Малоземов заявил, что польза томатного рассола на индийском морском рисе во многом преувеличена. Напиток можно попробовать, но считать его суперфудом не стоит.

Автор и ведущий программы «Живая еда» на НТВ Сергей Малоземов усомнился в особой ценности томатного рассола на индийском морском рисе. По его словам, сам «рис» не имеет отношения к злакам.

«Полезность этого напитка немножечко выдуманная. В его основе находится индийский морской рис. Это никакой не рис, это такие слизистые грибки, похожие на рисинки. Они также называются водным кефиром. Я их пробовал. Это из Индии происходящий продукт, который, как чайный гриб, ферментирует жидкость и придает ей такой терпковатый вкус, в принципе, напоминающий знакомый нам чайный гриб, который в последнее время тоже подвергся маркетинговые гламуризации, перелицовки и теперь называется модным словом комбуча», — пояснил эксперт в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что ферментированные продукты в целом полезны, но их свойства не стоит переоценивать. В напитке содержится 1,5% соли, поэтому он не подходит людям на бессолевой диете и тем, у кого есть проблемы с давлением.

«Он не подойдет тем, у кого есть хоть малейшие проблемы с давлением. Соль надо ограничивать в нашем рационе. Они пишут, что 1,5% меньше, чем в квашеной капусте, в которой 3%. 3% — это тоже очень много. Поэтому если уж выбирать, то пить, если мы хотим ферментированный продукт, ту же самую комбучу — чайный гриб, но те версии, которые сделаны с минимальным количеством сахара, реально кисленькие, и они освежать будут лучше», — порекомендовал Сергей Малоземов.

Он добавил, что обычный кефир может оказаться полезнее, а к новинке стоит относиться как к интересному вкусовому эксперименту, а не как к обязательной добавке к рациону.

