Стало известно, кто пострадал в подмосковном парке «Патриот» от удара молнии

В парке «Патриот» от удара молнии пострадали две супружеские пары из Рязани

Во время грозы от удара молнии пострадали две супружеские пары из Рязани, прогуливавшиеся в подмосковном парке «Патриот». В одной из них глава семейства получил смертельные травмы, пишет SHOT .

Предварительно установлено, что молния попала в две семьи. Мужчины 39 и 67 лет пострадали больше всего, их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Старший из пострадавших — 67-летний Николай — скончался, в медучреждение его привезли в состоянии клинической смерти, но спасти не смогли.

39-летнему Александру повезло больше, он выжил. Женщины отделались электротравмой, у одной из них также случился гипертонический криз. Медики оказывают всю необходимую помощь пациентам.

Ранее в Сети появилось видео момента удара молнии в группу людей в парке. Электрический разряд пришелся на открытый зонт в руке одного из пострадавших.