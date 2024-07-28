Скончался мужчина, получивший разряд молнии в подмосковном парке «Патриот»

Один человек погиб в результате удара молнии в парке «Патриот» в Подмосковье, сообщили РИАМО в пресс-службе Минздрава региона.

Всего в результате происшествия пострадали четыре человека. Троих доставили в медучреждения. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Состояние одного из пострадавших оценивают как тяжелое, еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести.

На опубликованных в Сети кадрах с места ЧП видно, как люди идут по площади во время грозы. В какой-то момент молния попадает в открытый зонт одного из них, затем все пострадавшие падают на асфальт.

Поблизости от места происшествия находились люди, но они не сразу поняли, что произошло.