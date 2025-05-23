Стало известно, кто погиб в жестком ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Мать и ее 9-летний сын погибли в ДТП с микроавтобусом и двумя авто в Подмосковье

В жесткой аварии с двумя легковыми автомобилями в Подмосковье на трассе «М-12» погибла женщина и ее девятилетний сын, которые находились в салоне микроавтобуса. Внутри микроавтобуса также были еще трое детей, которые госпитализированы в больницу, сообщает SHOT .

На момент публикации заметки неизвестно, погибшая управляла микроавтобусом или просто находилась в салоне как пассажир. Вместе с женщиной смертельные травмы получил ее девятилетний сын. Еще трое детей из микроавтобуса в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

У них диагностированы в том числе ушибы. Кем пострадавшие приходились женщине, не уточняется.

Кроме того, в жесткой аварии травмировались семь взрослых. Всем им оказывается необходимая помощь.

По факту жесткой смертельной аварии уже возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.