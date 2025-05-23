Число жертв с микроавтобусом в Подмосковье выросло до двух, возбуждено дело

Сотрудники областного следственного комитета возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Богородском городском округе Подмосковья, где столкнулись микроавтобус с детьми и два легковых автомобиля. В результате происшествия погибла женщина и один ребенок, сообщает ГСУ СК РФ по Московской области .

Предварительно установлено, что авария произошла 23 мая около 20:00 на 68-м километре трассы «М-12». Два легковых автомобиля и микроавтобус с несовершеннолетними пассажирами столкнулись, когда двигались в попутном направлении. Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По данным подмосковной прокуратуры, смертельные травмы получил ребенок и женщина, еще 10 человек травмировались. Точное число пострадавших устанавливается, на месте ДТП работают все оперативные службы.

В Сети появилось видео момента ДТП, пишет SHOT. На опубликованных кадрах видно, что водитель микроавтобуса допустил столкновение с впереди стоящим автомобилем, после чего завалился на бок и опрокинулся на крышу, серьезно повредив машину, в которую врезался, и задев еще одну легковушку.

Ногинская городская прокуратура взяла на контроль ход установления всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту. Какое-либо решение будет принято позднее.

Ранее сообщалось, что в жестком ДТП с микроавтобусом погиб ребенок и семь человек травмировались. Из-за аварии образовалась огромная автомобильная пробка.