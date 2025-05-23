Один погиб, семеро пострадали: в Подмосковье в ДТП попал микроавтобус с детьми

Вечером 23 мая в Московской области на трассе «М-12» рядом с Ногинском в жесткое ДТП с двумя легковыми автомобилями попал микроавтобус с детьми. Предварительно, один школьник погиб, еще семеро получили травмы, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, что удар всех транспортных средств был настолько сильным, что задняя часть одной из легковушек сплющилась, а сам микроавтобус перевернулся на крышу. На месте происшествия уже работают бригады скорой помощи и сотрудники МЧС РФ.

Предварительно известно, что один из детей погиб. Еще семь человек получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия едут еще несколько бригад скорой помощи, а также направлен вертолет медицины катастроф.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. В районе происшествия образовывается огромная пробка. Автомобилистов просят учитывать ситуацию и выбирать альтернативные пути для движения, чтобы не усугублять ситуацию.