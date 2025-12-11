Стало известно, какой срок может грозить задержанному в Польше археологу из РФ

Задержанному спецслужбами Польши археологу из РФ может грозить до 10 лет тюрьмы

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба заявил, что задержанному по запросу Украины польскими спецслужбами российскому археологу Александру Бутягину может грозить от 1 года до 10 лет заключения, сообщает ТАСС .

Археолога задержали в Варшаве на прошлой неделе на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Он был в Польше транзитом, следуя из Нидерландов на Балканы. Украинские власти обвиняют Бутягина в нанесении ущерба и уничтожении объекта культурного наследия.

Скиба пояснил, что деяние, вменяемое задержанному россиянину, соответствует в Уголовном кодексе Польши преступлению по статье 125 пункт 1.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что задержание российского ученого в Польше является правовым произволом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.