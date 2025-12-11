сегодня в 11:22

В Польше по запросу Киева задержали сотрудника Эрмитажа

В Польше был задержан археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Б. Киевские власти обвиняют ученого в нанесении ущерба и уничтожении объекта культурного наследия, сообщает Baza .

Инцидент произошел на прошлой неделе в Варшаве. После задержания Александра допросили. Ученый следовал из Нидерландов на Балканы, где проводил лекции.

Спецслужбы Украины преследовали сотрудника Эрмитажа из-за его археологических работ на территории Крыма. Киев планирует добиваться экстрадиции исследователя, который, по их утверждению, причастен к уничтожению объектов культурного наследия в Мирмекии. Предполагаемый ущерб превышает 200 млн гривен.

Согласно данным радиостанции RMF FM, суд избрал российскому ученому меру пресечения в виде заключения под стражу на 40 дней.

Ранее трех украинских шпионов арестовали в столице Польши. При себе у них была техника, которую можно использовать для вмешательства в стратегические ИТ-системы.

