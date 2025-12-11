Песков: задержание российского археолога в Польше — это правовой произвол
Фото - © РИА Новости
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что задержание российского ученого, археолога из Эрмитажа Александра Бутягина в Польше является правовым произволом, сообщает ТАСС.
Археолога задержали в Варшаве на прошлой неделе на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Он был в Польше транзитом, следуя из Нидерландов на Балканы. Украинские власти обвиняют Бутягина в нанесении ущерба и уничтожении объекта культурного наследия.
«Это правовой произвол. Абсолютно», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Также он назвал Польшу «не самым подходящим местом для поездок» россиян на сегодняшний день из-за оголтелой позиции Варшавы. По его словам, Россия будет добиваться освобождения археолога.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.