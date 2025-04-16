Стало известно, какой срок грозит экс-главе Курской области Смирнову

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Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, которого задержали силовики, может стать фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате, утверждает SHOT . По данным канала, чиновнику может грозить до 10 лет лишения свободы. Следком пока не подтверждал задержание чиновника.

Утверждается, что Смирнов может стать фигурантом дела по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Санкция по этой части статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Алексея Смирнова задержали вместе с его бывшим заместителем Алексеем Дедовым утром 16 апреля, пишет СМИ. Обоих чиновников везут на допрос в Москву.

Смирнова и Дедова, по данным канала, подозревают в причастности к похищению свыше 200 млн рублей через структуры «Корпорации развития Курской области». Ранее ее бывшего гендиректора Владимира Лукина поместили под арест.

По данным «112», Смирнова задержали после того, как на него дал показания Лукин.

Следственный комитет пока не подтверждал задержание экс-губернатора Курской области.