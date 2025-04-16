СМИ назвали причину задержания экс-губернатора Курской области Смирнова

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова задержали после того, как на него дали показания по уголовному делу о хищении 200 млн рублей, выделенных на защиту приграничного региона, утверждает «112» со ссылкой на источник. О задержании бывшего главы приграничного региона также сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

По данным «112», на Алексея Смирнова дал показания бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, которого арестовали по делу о хищениях бюджетных денег, направленных на строительство оборонительных сооружений под Курском. Тогда из 15 миллиардов рублей похитили около 200 млн руб, утверждает издание.

Источник канала заявил, что фигуранты этого дела использовали схему с фиктивными тендерами, которые выигрывали фирмы «однодневки». После получения денег «создавались условия для неисполнения контрактов», после чего договоры расторгались.

«Новые контракты заключались с другими подставными организациями, старые исчезали с предоплатой», — утверждает информатор.

Сейчас «процессуальный статус Смирнова не определен», добавляется в статье.

Следственный комитет пока не подтверждал информацию о задержании Алексея Смирнова.

Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы дела утверждало, что Генпрокуратура в суде требовала взыскать с Владимира Лукина, его заместителей и связанных с ним коммерсантов более 3,2 млрд рублей, которые ответчики присвоили себе. Деньги выделялись на оборону Курской области от армии Украины.