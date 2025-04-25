Стало известно, из чего было собрано СВУ, убившее генерала Москалика

сегодня в 12:50

Сработавшее в иномарке в Балашихе СВУ состояло из выстрелов для гранатометов

Самодельное взрывное устройство, сдетонировавшее в припаркованной в Балашихе иномарке, было собрано из выстрелов для подствольных гранатометов, сообщает Baza .

В результате подрыва Volkswagen Golf погиб, предварительно, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-майор Ярослав Москалик, проходивший мимо автомобиля.

СВУ находилось у задней левой двери машины. Взрывчатку специально заложили именно туда, так как иномарка левой стороной стояла ближе к дому, откуда вышел погибший.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.