Стало известно, из чего было собрано СВУ, убившее генерала Москалика
Сработавшее в иномарке в Балашихе СВУ состояло из выстрелов для гранатометов
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Самодельное взрывное устройство, сдетонировавшее в припаркованной в Балашихе иномарке, было собрано из выстрелов для подствольных гранатометов, сообщает Baza.
В результате подрыва Volkswagen Golf погиб, предварительно, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-майор Ярослав Москалик, проходивший мимо автомобиля.
СВУ находилось у задней левой двери машины. Взрывчатку специально заложили именно туда, так как иномарка левой стороной стояла ближе к дому, откуда вышел погибший.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.