Стало известно, где стрелок из рязанской школы достал пистолет

Восьмиклассник, выстреливший в голову сверстнику в школе Рязани, купил пистолет на маркетплейсе и пришел с ним на урок. Юноша выстрелил игрушечной пулей в затылок товарищу, пострадавшего госпитализировали, сообщает SHOT .

Происшествие случилось на перемене. Школьники решили проверить работу игрушечного пистолета и выяснить, есть ли в нем пули. После этого владелец игрушки выстрелил в затылок приятелю.

Раненого 14-летнего мальчика увезли в больницу с гематомой затылочной области и травмой головы. Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее подросток напал на школу в Курске. При себе у 16-летнего юноши были молоток, два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. В результате произошедшего никто не пострадал, подозреваемый в нападении задержан.