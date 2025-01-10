Хинштейн: вооруженный подросток в балаклаве напал на школу в Курске

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил о нападении 16-летнего парня на школу № 54 в Курске. Юноша атаковал учебное заведение в шляпе, балаклаве, с двумя ножами, молотком и бутылкой с жидкостью для розжига. В результате случившегося никто не пострадал, однако «произошедшее вызывает серьезные вопросы», сказал врио главы региона.

Подросток атаковал школу примерно в 08:00. Облаченный в балаклаву, юноша с молотком и сумкой ворвался в школу, причем охранник «почему-то не смог его остановить». После этого парень разбил окно и стекло двери, после чего убежал, бросив сумку. В ней находились пару ножей и бутылка с горючей смесью. Все это произошло примерно за 2 минуты.

Росгвардейцы прибыли на место ровно через 4 минуты после того, как охранник нажал на тревожную кнопку. Полиция задержала нападавшего в 4 километрах от места случившегося, в садах «Мичуринца».

Нападавшим оказался ученик 2008 года рождения. Юноша обучается в другой школе, однако ранее он числился в заведении, на которое напал.

«По предварительной информации, на столь экстраординарный поступок его толкнули сложные отношения с ученицей школы N 54. В поле зрения психологов и полиции он никогда прежде не попадал», — написал Хинштейн.

Виро губернатора прибыл на место происшествия и лично поговорил с охранником, который не остановил школьника. Последний, «к слову, толком не смог ответить на мои вопросы», сказал Хинштейн.

Произошедшее врио курского главы назвал «серьезным сигналом для всех нас». По его словам, сейчас вместе с силовиками, спасателями и другими структурами проверят безопасность во всех курских школах. Кроем того, начнется проверка деятельности частного охранного предприятия, сотрудник которой не смог оказать сопротивления вооруженному подростку.

«В то же время хочу подчеркнуть: ни в коем случае не следует нагнетать тревожность. Сегодняшнее происшествие отнюдь не означает, что все курские школы никак не защищены», — добавил Александр Хинштейн.

По его словам, «из случившегося обязательно будут сделаны серьезные выводы, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось».