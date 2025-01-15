Школьник открыл стрельбу в Рязани и прострелил голову подростку
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В школе №47 в Московском районе Рязани раздались звуки стрельбы. Подросток с пистолетом напал на школьника, сообщает Mash.
По предварительным данным, он выстрелил из пистолета в голову 14-летнего ученика.
На место инцидента прибыла скорая помощь. Медики госпитализировали пострадавшего с травмой головы в детскую клиническую больницу в микрорайоне Канищево.
Тип оружия, из которого стрелял нападавший, выясняется.
Ранее вооруженный 16-летний подросток напал на школу в Курске. Он не успел никого ранить.