сегодня в 14:41

Школьник открыл стрельбу в Рязани и прострелил голову подростку

В школе №47 в Московском районе Рязани раздались звуки стрельбы. Подросток с пистолетом напал на школьника, сообщает Mash .

По предварительным данным, он выстрелил из пистолета в голову 14-летнего ученика.

На место инцидента прибыла скорая помощь. Медики госпитализировали пострадавшего с травмой головы в детскую клиническую больницу в микрорайоне Канищево.

Тип оружия, из которого стрелял нападавший, выясняется.

Ранее вооруженный 16-летний подросток напал на школу в Курске. Он не успел никого ранить.