Стали известны подробности о личности подрывника, убившего сотрудника ДПС

Фото - © ГСУ СК России по г. Москве

сегодня в 17:03

Мужчина, который подорвал автомобиль сотрудников ДПС в Москве, оказался 22-летним уроженцем Удмуртии. Он приехал в столицу из Санкт-Петербурга, сообщает «112» .

Правоохранители установили маршрут передвижения преступника, выявляются мотивы содеянного и ближайших круг общения подрывника.

Президент России Владимир Путин прокомментировал преступление. Глава государства заявил, что преступника могли завербовать в Сети. Мужчине передали СВУ и взорвали его рядом с автомобилем.

Ночью 24 февраля к сотрудникам Госавтоинспекции УВД по СВАО, находившимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования, подошел неизвестный, а затем случилась детонация взрывного устройства. Один полицейский погиб, еще двое пострадали.

Пострадавшие правоохранители находятся в стабильно тяжелом состоянии. Медики оказывают им помощь. У сотрудников полиции диагностированы множественные осколочные раны ног, рук и тела.

