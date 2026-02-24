Стали известны подробности о личности подрывника, убившего сотрудника ДПС
Фото - © ГСУ СК России по г. Москве
Мужчина, который подорвал автомобиль сотрудников ДПС в Москве, оказался 22-летним уроженцем Удмуртии. Он приехал в столицу из Санкт-Петербурга, сообщает «112».
Правоохранители установили маршрут передвижения преступника, выявляются мотивы содеянного и ближайших круг общения подрывника.
Президент России Владимир Путин прокомментировал преступление. Глава государства заявил, что преступника могли завербовать в Сети. Мужчине передали СВУ и взорвали его рядом с автомобилем.
Ночью 24 февраля к сотрудникам Госавтоинспекции УВД по СВАО, находившимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования, подошел неизвестный, а затем случилась детонация взрывного устройства. Один полицейский погиб, еще двое пострадали.
Пострадавшие правоохранители находятся в стабильно тяжелом состоянии. Медики оказывают им помощь. У сотрудников полиции диагностированы множественные осколочные раны ног, рук и тела.
