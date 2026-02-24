сегодня в 04:57

Семьям погибшего и пострадавших при взрыве в Москве полицейских окажут помощь

Семьям погибшего и пострадавших в результате взрыва у Савеловского вокзала в Москве сотрудников полиции окажут необходимую помощь, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

У погибшего в результате взрыва 34-летнего старшего лейтенанта полиции Дениса Братущенко остались жена и двое несовершеннолетних детей.

«Семье погибшего, а также раненым сотрудникам будет оказана вся необходимая помощь», — отметила она.

К сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа Москвы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства.

В результате происшествия один сотрудник полиции погиб, двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

