На площади в Москве прогремел взрыв, погиб сотрудник ГАИ

На площади Савеловского вокзала в Москве прогремел взрыв, в результате которого погиб сотрудник Госавтоинспекции, сообщили в МВД.

По предварительной информации, в результате действий преступника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, не совместимые с жизнью.

Второму полицейскому оказывается медицинская помощь, он доставлен в лечебное учреждение. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

К сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа Москвы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства.

Ранее новое уголовное дело завели на одного из «канских подростков» Никиту Уварова, который планировал взорвать здание ФСБ в Minecraft и готовился с приятелями к реальному теракту.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.