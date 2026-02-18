Восхищался Бандерой: один из «канских подростков» получил новое уголовное дело

Новое уголовное дело завели на одного из «канских подростков» Никиту Уварова, который планировал взорвать здание ФСБ в Minecraft и готовился с приятелями к реальному теракту, сообщает РЕН ТВ .

Как рассказал один из заключенных, лидер группировки Уваров, беседуя с сокамерниками, говорил о создании террористической группы. Он восхищался Украинской повстанческой армией* и Степаном Бандерой. А также молодой человек озлобился на власть и всех вокруг.

В ГСУ СК по Красноярскому краю заявили, в отношении Уварова возбудили еще одно уголовное дело, так как он продолжил экстремистскую деятельность в колонии. Молодой человек рассказывал заключенным правила жизни и поведения, признанные террористическими. Его допросили.

Первый срок на 5 лет в воспитательной колонии Уваров получил в 2022 году. Двух сообщников молодого человека освободили от уголовной ответственности, так как они содействовали следствию.

Троих школьников задержали летом 2020 года. Они переписывались в соцсетях и обсуждали идеи радикального противодействия власти. Ребята намечали будущие цели и обменивались инструкциями по сборке фугасов, коктейлей Молотова и взрывателей.

Не виртуальной целью было здание ФСБ в Канске, которое школьники воссоздали в игре Minecraft. Позже обвиняемые заявили, что так «шутили».

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

