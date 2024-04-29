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Стали известны личности погибших при нападении на пост ДПС под Карачаевском

В перестрелке у поста ДПС в Карачаево-Черкессии погибли двое прикомандированных полицейских из Кургана, сообщает Mash .

Нападавшие убили замначальника отдела МВД РФ «Щучанский» по Курганской области Антон Валиков и полицейский дежурной части по Кургану Андрей Артамонов.

Они были в Карачаево-Черкесии в служебной командировке. Полицейских вызвали на усиление из Ингушетии после того, как произошло первое нападение боевиков.

В перестрелке пострадали ещё четыре сотрудника, их госпитализировали. Пятерых боевиков ликвидировали на месте. Как сообщает СК РФ, злоумышленники, уничтоженные при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, участвовали в обстреле сотрудников полиции 22 апреля.

Поздно вечером 28 апреля группа мужчин приблизилась на автомобиле к временному посту ДПС. Они бросили в силовиков взрывное устройство и начали стрелять. Полицейские открыли ответный огонь и ликвидировали нападавших.

По факту нападения на пост ДПС возбуждено уголовное дело. Боевиков также разыскивали как участников нападения на сотрудников полиции 22 апреля.