Канцелярия Нетаньяху отреагировала на запрос в МУС об ордере на его арест

Запрос МУС ордера на арест Нетаньяху в его канцелярии назвали «кровавым наветом»

Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху отреагировала на новость, что прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан требует ордер на его арест, назвав это «кровавым наветом», пишет РБК .

Израиль считает, что Хан пересек «красную черту», когда безосновательно оклеветал представителя еврейского государства. В офисе премьера считают, что Израиль является единственной демократией на Ближнем Востоке.

Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал ордер на арест Нетаньяху, так как ведомство подозревает его в ряде преступлений, в число которых входят действия, направленные против человечности. Вместе с премьером Израиля Хан потребовал ордер на арест министра обороны Йоава Галанта.

Израиль уже допустил, что в правительстве может произойти раскол из-за ситуации в секторе Газа. Если не будет принято решение об управлении этой территории, раскол может случиться до 8 июня.