В правительстве Израиля возможен раскол из-за ситуации в секторе Газа

Министр Израиля Бени Ган хочет уйти из действующего кабинета и создать правительство «народного доверия» из-за несогласия с политикой премьера Биньямина Нетаньяху по сектору Газа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Times of Israel.

«Если вы выберете путь фанатиков и поведете всю нацию к пропасти — мы будем вынуждены выйти из правительства. Мы сформируем правительство, которое завоюет доверие народа», — заявил Ганц на пресс-конференции, говорится в статье.

Раскол в правительстве может случиться, если к 8 июня не будет принят план действий по управлению сектором Газа.

Нетаньяху уже потребовал от Ганца объяснений в связи с его публичной позицией, уточняется в публикации.