Прокурор МУС требует ордер на арест премьер-министра и министра обороны Израиля

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан требует выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, которых подозревают в том числе в преступлениях против человечности, пишет РБК со ссылкой на CNN.

Согласно переданному в палату предварительного производства документу, у прокуратуры уже собрано достаточно доказательств в обвинении Галанта и Нетаньяну, а также лидера ХАМАСа Яхьи Синвары в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в секторе Газа как минимум с 8 октября 2023 года.

Подозреваемым вменят умышленные убийства, умышленные атаки на мирное население и жестокое обращение с людьми, в том числе с использованием голода.

«Вменяемые (политикам - ред.) преступления против человечности были совершены в рамках широкомасштабных и систематических атак на палестинское гражданское население в соответствии с государственной политикой. Эти преступления, по нашей оценке, совершаются по сей день», — говорится в заявлении Хана.

Ранее в правительстве Израиля допустили раскол из-за событий в секторе Газа. Это может произойти до 8 июня, если не будет принято решение об управлении на вышеуказанной территории.