Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели поучаствует в мирном саммите по Украине, который пройдет грядущим летом в Швейцарии. Глава правительства отметил, что Индия примет участие во всех важных мероприятиях, где продвигается повестка дня в области глобального мира, безопасности и развития, сообщает kp.ru со ссылкой на интервью политика для PTI Videos.

По словам Моди, приглашение Нью-Дели на швейцарский саммит — подтверждение статуса страны и ее вклада в международные отношения.

Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не станет настаивать на своем участии в мероприятиях, где обсуждаются перспективы мира на Украине, если не получит соответствующего приглашения. По мнению Путина, западные игроки решили устроить мирный саммит по Украине из-за того, что Киев уже потерпел стратегическое поражение на СВО.