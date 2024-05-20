Двое нижегородцев ранены после взрыва газового баллона в гараже

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Два человека пострадали при взрыве газа в гараже в Нижегородской области

В городе Сергач (Нижегородская область) в гараже произошел взрыв газового баллона. В результате ЧП пострадали два человека, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на источник в рядах силовиков.

Взрыв газа прогремел воскресным вечером, 19 мая. Все произошло в кооперативе на улице Первомайской, где в одном из гаражей случилась утечка из баллона. Хозяева объекта решили включить свет в гараже, отчего накопленный газ взорвался.

После взрыва пожара не последовало. В результате происшествия пострадали двое мужчин, которые получили ожоги.

Взрывом также повредило кровлю гаража. Прочие детали и обстоятельства случившегося не приведены.