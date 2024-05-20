В роддоме Балашихи открылся центр поддержки грудного вскармливания «Саввино»

Сегодня в Балашихинском родильном доме начал работу центр поддержки грудного вскармливания «Саввино». Получить консультацию по естественному кормлению ребенка можно будет как очно, так и по номеру телефона: 8(495)522-15-65. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Центр располагается по адресу: Балашиха, мкр. Саввино, ул. Саввинская, дом № 15.

«В центре поддержки грудного вскармливания нашего родильного дома каждая мама сможет получить бесплатную помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию. Женщинам расскажут, как обеспечить полноценное грудное вскармливание, избежать проблем, которые могут ему препятствовать, как заботиться о своем здоровье. Грудное вскармливание положительно влияет на здоровье ребенка, его иммунитет, способствует развитию пищеварительной и других систем детского организма», — рассказал заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, врач-неонатолог Денис Аксенов.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена информация о системе родовспоможения в регионе.

Кроме того, в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8(800)550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.