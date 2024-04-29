Вооруженные люди напали на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии

Несколько вооруженных человек напали на наряд ДПС, который патрулировал территорию в п. Мара Аягъы в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Злоумышленники на машине «ВАЗ-2109» подъехали к временному посту ДПС, бросили в сторону сотрудников правоохранительных органов взрывное устройство, а после этого открыли огонь. Полицейские начали стрелять в ответ, на одном из нападавших сработало взрывное устройство.

В результате перестрелки погибли двое сотрудников полиции, которые были командированы в республику УМВД РФ по Курганской области. Также ранило двоих сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, росгварцейца и сотрудника УМВД России по Курганской области.

Пятеро нападавших боевиков были ликвидированы на месте.

Для координации работы на место перестрелки приехали начальник ГУ МВД РФ по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин, а также министр внутренних дел по КЧР полковник полиции Владимир Нефедов.

На месте трагедии нашли несколько самодельных взрывных устройств. Там работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Пострадавшие полицейские доставлены в медучреждения. Раненым оказывается квалифицированная медпомощь.