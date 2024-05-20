1 756 дефектов в содержании детских площадок устранили в Подмосковье в мае

В Московскую область пришло летнее тепло, детские площадки с каждым днем становятся местом притяжения школьников и ребят младшего возраста. Совсем скоро в регионе начнутся летние каникулы, сейчас инспекторский состав ГУСТ Подмосковья внимательно проверяет содержание игровых зон, а при выявлении замечаний — направляет их в работу специалистам. Об этом собщает пресс-служба ведомства.

Так, с начала мая сотрудники обслуживающих организаций устранили 1 756 дефектов в содержании детских площадок в Подмосковье. Поврежденные элементы заменяли или ремонтировали, удаляли с игрового оборудования несанкционированные надписи и изображения, проводили уборку и промывку прилегающей территории.

В Коломне восстановили оплетку качелей, которая защищает пальцы детей от травм, на проспекте Кирова, дома № 11, 13, 15, 15 А, 15 Б. Во дворах на улице Дзержинского и Добролюбова заменили гимнастические кольца, которые ранее были демонтированы. В поселке Коломна-1 в военном городке Сосновый бор горку очистили от вандальных граффити, также привели в порядок информационный стенд при входе на площадку.

В Одинцовском округе на улице Союзная, дом № 4 специалисты произвели замену одного из креплений игрового городка. В селе Саввинская Слобода на улице Юбилейная, дома № 73, 76, 77 под контролем инспекторов территориального отдела № 5 были покрашены элементы малых архитектурных форм. Во Власихе на улице Солнечная, дом 5 восстановили резиновое покрытие, которое амортизирует удары.

О сроках замены или ремонта поврежденного игрового оборудования жителям подскажут специальные информирующие наклейки, которые размещают сотрудники коммунальных служб на детских площадках. Помните, что использовать такие карусели — небезопасно. Перед входом рекомендуется ознакомиться с правилами эксплуатации.

В течение теплого сезона инспекторы будут уделять особое внимание содержанию мест, где играют дети. При обнаружении поломки — сообщить о ней граждане могут напрямую в один из территориальных отделов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.