Напавших на пост ДПС под Карачаевском разыскивали по делу о стрельбе

Застреленные при атаке на пост ДПС в Карачаево-Черкесии боевики опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции 22 апреля, сообщает «Вечерняя Москва».

Поздно вечером 28 апреля группа мужчин приблизилась на автомобиле к временному посту ДПС. Они бросили в силовиков взрывное устройство и начали стрелять. Полицейские открыли ответный огонь и ликвидировали всех нападавших.

По факту атаки на пост ДПС возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов».

В результате нападения погибли двое сотрудников полиции. Также четверо пострадавших госпитализированы.