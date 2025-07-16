16 июля отмечают День вкусной еды: что это за праздник

Каждый год 16 июля отмечают День вкусной еды. Неизвестно, кто и при каких обстоятельствах его придумал, но неофициальный праздник продолжает набирать обороты и становиться популярным в разных странах.

День вкусной еды учредили, чтобы напомнить о полезных свойствах пищи. В первую очередь, она укрепляет здоровье, улучшает работоспособность и увеличивает длительность жизни. Также пища положительно влияет на настроение.

Для многих людей любимое блюдо может подарить такое количество счастья, что все проблемы вокруг вдруг станут мелочью. Главное — не «заедать» проблему, а лишь слегка поднимать себе едой настроение.

Также День вкусной еды учредили, чтобы напомнить — за питанием важно следить. Если любимое блюдо возможно сделать здоровым, убрав из него вредные ингредиенты, то к этому нужно стремиться.

В День вкусной еды можно приготовить блюдо, которое доставляет удовольствие. Также многие ходят в рестораны или заказывают доставку. Еще можно посетить мастер-класс по приготовлению того или иного блюда.