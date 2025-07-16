В НАТО заявили о неспособности Европы производить оружие для Киева

Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Европа на данный момент не в состоянии производить в необходимом количестве оружие для Украина, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

«Реальность такова, что сейчас Европа не может производить вооружения, необходимые Украине на поле боя или в случае потенциальной войны в Европе», — отметил он.

По его словам, США являются ведущим производителем таких систем вооружения и будут поставлять их в Европу.

«Европа заплатит за них, и это разумный подход», — подчеркнул он.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что достигнутая сделка между США и Европой относительно оказания военной помощи Украине может стать для Киева «шансом на мир». Он предполагает, что эта сделка может приблизить мирное урегулирование кризиса.

Во время саммита НАТО было заключено важное соглашение между США и Европой. По словам Трампа, теперь Североатлантический альянс будет полностью компенсировать Вашингтону оружия, которое передается Украине.