В аварии с легковушкой и грузовиком под Калугой погибли пять человек
В Калужской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли пять человек, сообщается в Telegram-канале УМВД по региону.
Авария произошла вечером 15 июля на автодороге Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов.
По предварительной информации, BMW и грузовик Ford. В результате ДТП погиб водитель автомобиля BMW 1972 года рождения, 3 пассажира автомобиля BMW, водитель автомобиля Ford 1965 года рождения.
Ранее в Москве в районе станции метро «Теплый стан» столкнулись два электробуса, на месте происшествия работает несколько бригад скорой помощи, предварительно, 11 человек пострадали.