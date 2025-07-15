В аварии с легковушкой и грузовиком под Калугой погибли пять человек Происшествия 15 июля 2025 23:46

В Калужской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли пять человек, сообщается в Telegram-канале УМВД по региону.

Авария произошла вечером 15 июля на автодороге Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов. По предварительной информации, BMW и грузовик Ford. В результате ДТП погиб водитель автомобиля BMW 1972 года рождения, 3 пассажира автомобиля BMW, водитель автомобиля Ford 1965 года рождения. Ранее в Москве в районе станции метро «Теплый стан» столкнулись два электробуса, на месте происшествия работает несколько бригад скорой помощи, предварительно, 11 человек пострадали.