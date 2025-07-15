Штраф за поиск в интернете экстремистских материалов составит до 5 тыс. рублей
Комитет Госдумы одобрил поправки о введении штрафов до 5 тыс. рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, сообщает РИА Новости.
Поправки в КоАП предусматривают ответственность за доступ к запрещенному контенту, в том числе с использованием VPN.
Штраф за распространение рекламы средств доступа к инфоресурсам, доступ к которым ограничен, будет составлять до 500 тысяч рублей.
Ранее на заседании ИТ-комитета Госдумы рассматривались вопросы, связанные с использованием юридических схем в медиасфере, когда массово подаются иски за применение изображений без предоставления доказательств авторства.