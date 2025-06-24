В Госдуме обсудили проблемы «юридического экстремизма» в СМИ

На заседании ИТ-комитета Госдумы рассматривались вопросы, связанные с использованием юридических схем в медиасфере, когда массово подаются иски за применение изображений без предоставления доказательств авторства. Участники из «Диалога», «Мастерской новых медиа», Клуба руководителей медиа и крупных изданий предложили решения, среди которых — корректировка законодательства и формирование общего мультимедийного банка для СМИ.

Специалисты указали, что подобные схемы уже причинили значительный ущерб российским медиа, а их распространение ставит под угрозу работу небольших региональных СМИ. В дискуссии участвовали представители Минцифры, ФАС и Роскомнадзора.

«Практикуется экономическая деятельность некоторых организаций по зарабатыванию денег на странных кейсах. Речь идет об исках за якобы неправомерное использование изображений, которыми сторонние компании при этом закидывают не только СМИ, но и любые компании (туристические, культурно-ориентированные, образовательные) и учреждения, даже детские сады и органы государственной власти. При этом в судах не показываются ни реальные авторы и не предъявляются исходники фотографий. А только фирмы, с которыми якобы авторами заключен договор доверительного управления», — подчеркнул депутат Госдумы, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Гендиректор «ФедералПресс», глава Клуба руководителей медиа Надежда Плотникова объяснила механику работы «юридических экстремистов». По ее данным, по таким схемам было выплачено сотни миллионов рублей по восьми тысячам дел, а пострадали почти все российские СМИ.

«Мы много общаемся с коллегами по цеху, и нет практически ни одного СМИ, которого проблема юридического экстремизма не затронула. Это говорит об ужасающем масштабе проблемы. Если для крупных медиа защита своих прав или выплата штрафа в несколько сотней тысяч рублей — относительно посильная ноша, то для небольших региональных СМИ — это фактически угроза к существованию», — отметила Плотникова.

Михаил Хохолков из «Мастерской новых медиа» обратил внимание, что в подобных процессах истцами выступают «доверительные управляющие» правами, а сами авторы не участвуют в коммуникации. При этом большинство дел медиа проигрывают. Для защиты отрасли эксперт предложил внести поправки в Гражданский кодекс, которые сохранят баланс интересов, но исключат злоупотребления.

«Иногда патентные тролли доходят до абсурда. Бывают случаи, когда иски приходят не по стоковым фото со свободным использованием, а по уже оплаченным, на которые есть все документы, счета и т. д. Приходится доказывать, что не жираф — тратить силы и время юристов и прочих специалистов», — рассказал главный редактор Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Николай Дремлюга.

Алексей Блинов, гендиректор АО «Медиа Пресс», выступил с инициативой создать общероссийский ресурс с фото, видео и музыкой для СМИ. По его мнению, эта бизнес-идея требует государственной поддержки.

«Мы живем в информационно насыщенном мире. Скорость подготовки информационного сообщения, его качественное оформление играют важнейшую роль для читателей и пользователей. В связи с этим, создание российского ресурса, насыщенного материалами с понятным и разумным по стоимости доступом, является очень важным. Как нам, так и читателям», — сказал Блинов.

Алексей Парфун, SEO AI Influence, вице-президент и сопредседатель ИТ-комитета АКАР, отметил, что вопросы авторских прав на изображения будут обостряться с развитием нейросетей, генерирующих контент. Поэтому правовые аспекты использования ИИ нужно прорабатывать уже сейчас.

Сергей Боярский подчеркнул, что в схемах прослеживаются признаки мошенничества, поэтому планируется обратиться в МВД и Генпрокуратуру. Обсуждение проблемы с представителями медиа и регуляторов будет продолжено.