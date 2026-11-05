В Подмосковье заложили свыше 50 млрд руб на помощь участникам СВО и их семьям

Проект бюджета Московской области на 2027 год предусматривает более 50 млрд рублей на социальную поддержку участников спецоперации и их семей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Первый заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов сообщил, что в регионе действуют 36 мер поддержки участников СВО и их семей в дополнение к федеральным.

«В реабилитационных центрах помощь уже получили 3,6 тысячи бойцов», — рассказал Олег Рожнов.

Выплату 500 тыс. рублей взамен земельного участка могут получить участники СВО — Герои Российской Федерации или награжденные государственными орденами за участие в спецоперации, имеющие статус ветерана боевых действий, а также члены семей погибших участников СВО.

Среди мер поддержки — освобождение от транспортного налога на легковые автомобили мощностью до 250 лошадиных сил. При газификации индивидуальных домов предусмотрена оплата работ по подключению и внутридомового газового оборудования — на оборудование выделяют не более 80 тыс. рублей.

Для работодателей со штатом более 100 человек предусмотрена квота 1% для трудоустройства ветеранов боевых действий, со штатом более 200 человек — одно рабочее место.

На зубопротезирование участникам СВО предусмотрено до 120 тыс. рублей: 20 тыс. на диагностику и подготовку, 100 тыс. на протезирование. При челюстно-лицевом ранении — до 1 млн рублей.

Ежегодная выплата на такси составляет 24 тыс. рублей. Она доступна участникам СВО со второй или третьей степенью ограничения способности к самостоятельному передвижению либо третьей степенью ограничения способности к ориентации, а также семьям участников СВО с ребенком-инвалидом.

Бесплатно предоставляются юридическая и психологическая помощь, дополнительное профессиональное образование и обучение, помощь в трудоустройстве. Для детей предусмотрены внеочередное зачисление и освобождение от платы за детсад, питание школьников и студентов, группы продленного дня, кружки и отдых. Оформить 18 льгот и выплат можно одним заявлением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.