Ветераны СВО Ленинского округа участвовали в финале «Абилимпикс»

Члены Ассоциации ветеранов СВО Ленинского городского округа приняли участие в финале Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Мероприятие прошло в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев центр», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» объединил людей с инвалидностью, которые демонстрируют профессиональное мастерство. Среди участников были члены Ассоциации ветеранов СВО Ленинского городского округа. С 2025 года по поручению президента такие состязания проводят и среди ветеранов СВО.

«Такие проекты помогают ветеранам раскрыть себя, найти новые возможности и почувствовать поддержку. Важно, что бойцы видят, какие перспективы сегодня открываются», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В рамках мероприятия прошел креативный диалог «Неограниченные возможности» с участием председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой. Фонд также организовал выставку адаптивной одежды для ветеранов, разработанной с учетом их физических особенностей. С 2025 года он выдал ветеранам СВО более 3 тыс. комплектов всесезонной одежды.

Для гостей подготовили творческие номера. На сцену вышли 16-летняя Полина Гладких, получившая тяжелые травмы при обстреле Горловки в 2022 году, и российская эстрадная певица Диана Гурцкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.