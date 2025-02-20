Стала известна судьба пилотов упавшего в Нижегородской области самолета
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Пилоты легкомоторного самолета, упавшего в Нижегородской области, погибли от полученных травм. После крушения авиаторы были еще живы и успели вызвать помощь, однако впоследствии скончались, сообщает «112» со ссылкой на источник.
На место происшествия прибыли медики, обнаружившие погибших летчиков. Там также работают спасатели и сотрудники полиции.
Самолет упал около села Новоликеево Кстовского округа. После аварии командир судна, будучи еще живым, связался с экстренными службами и рассказал им о крушении. Летчик заявлял, что при падении их самолет загорелся.
Причины падения лайнера выясняются.
Ранее легкомоторный самолет разбился у аэродрома Мячково в Московской области. В результате авиакатастрофы погибли летчик-инструктор и курсант.