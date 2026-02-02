Стала известна причина крушения учебного самолета Diamond в Орске

Крушение учебного самолета в Орске Оренбургской области произошло из-за сваливания. Это аэродинамическое явление, которое может произойти даже с идеально исправным аппаратом, сообщает SHOT .

Сваливание — это когда воздушный поток начинает неправильно обтекать крыло и срываться с него. Самолет начинает трясти, и управление теряется.

В понедельник утром в Орске потерпел крушение учебный легкий самолет Diamond, принадлежащий Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации. В результате ЧП погибли 36-летний пилот Василий Н., 20-летний курсант Тимофей К. и 21-летний курсант Дмитрий С.

На месте крушения учебного самолета работают экстренные службы.

Ранее были опубликованы первые фото с места крушения учебного самолета в Орске. Борт вылетел из местного аэропорта в 07:33, а с радаров пропал около 10:40 по московскому времени.

