Кабины нет: появились первые фото с места крушения учебного самолета в Орске

сегодня в 12:07

Опубликованы первые фото с места крушения учебного самолета в Орске

Telegram-канал «112» опубликовал первые фотографии с места крушения учебного самолета Diamond в Орске Оренбургской области.

На кадрах видно, что самолет лежит на снегу. У него нет кабины, сильно помяты крылья и хвостовая часть. Рядом находятся люди.

Борт вылетел из местного аэропорта в 07:33 в понедельник. Во время полета у него сработал аварийный маяк.

ЧП произошло в населенном пункте Джанаталап. В результате крушения погибли 3 человека: предварительно, пилот и двое курсантов Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации.

