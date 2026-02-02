Кабины нет: появились первые фото с места крушения учебного самолета в Орске
Опубликованы первые фото с места крушения учебного самолета в Орске
Telegram-канал «112» опубликовал первые фотографии с места крушения учебного самолета Diamond в Орске Оренбургской области.
На кадрах видно, что самолет лежит на снегу. У него нет кабины, сильно помяты крылья и хвостовая часть. Рядом находятся люди.
Борт вылетел из местного аэропорта в 07:33 в понедельник. Во время полета у него сработал аварийный маяк.
ЧП произошло в населенном пункте Джанаталап. В результате крушения погибли 3 человека: предварительно, пилот и двое курсантов Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации.
