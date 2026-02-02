сегодня в 11:58

Три человека погибли при крушении учебного самолета Diamond в Орске

Учебный легкий самолет Diamond, принадлежащий Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации, потерпел крушение в Орске Оренбургской области. В результате происшествия погибли 3 человека, сообщает SHOT .

ЧП произошло в населенном пункте Джанаталап. Борт пропал с радаров около 10:40 по московскому времени.

На борту в момент крушения находилось 3 человека: предварительно, пилот и двое курсантов. В результате авиакатастрофы выживших нет.

К месту ЧП направляются экстренны службы. Экспертам предстоит выяснить причину крушения учебного самолета.

