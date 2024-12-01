SSJ-100 авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
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Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» совершил очередную экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод, сообщает Baza.
Инцидент произошел в воскресенье утром в Международном аэропорту имени М. Ю. Лермонтова. Рейс вылетел из Минеральных Вод в Сочи, однако вскоре экипаж принял решение вернуться в аэропорт.
По предварительной версии, причиной решения пилотов стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра.
Всего на борту находилось 105 человек — 101 пассажир и 4 члена экипажа.
Ранее авиакомпания «Азимут» опубликовала результаты предварительного расследования факта жесткой посадки с возгоранием SSJ-100 в турецкой Анталье. Причиной жесткой посадки стал непрогнозируемый сдвиг ветра.