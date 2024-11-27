Авиакомпания «Азимут»: «Суперджет» в Анталье не горел, воспламенилось топливо

Авиакомпания «Азимут» опубликовала результаты предварительного расследования факта жесткой посадки SSJ-100 в Анталье. Выяснилось, что «Суперджет» не горел — у него воспламенилось топливо, сообщается на сайте компании.

Полет и посадка проходили в штатном режиме. Командир воздушного судна — опытный летчик с налетом более 12 500 часов. Причиной жесткой посадки стал непрогнозируемый сдвиг ветра. Экипажу удалось удержать самолет на полосе.

«На взлетно-посадочной полосе воспламенилось авиатопливо, вылившееся из деформированного топливного бака. Самолет не горел», — говорится в сообщении пресс-службы.

Возгорание ликвидировали через несколько минут. В авиакомпании отметили, что бортпроводники грамотно провели эвакуацию, поэтому среди пассажиров нет пострадавших. Людей разместили в гостинице, а затем за ними прибыл резервный борт. Также принято решение о выплатах пассажирам рейса А45051 Сочи — Анталья.

24 ноября вечером в аэропорту Антальи российский самолет Sukhoi Superjet 100-95LR, который перевозил туристов на отдых в Турцию, несколько раз ударился о взлетную полосу, а затем произошел пожар. К счастью, никто не пострадал, так как воздушное судно остановилось рядом с пожарной частью.