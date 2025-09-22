Среди пострадавших при атаке дронов ВСУ в Крыму есть белорусы

После атаки ВСУ на Форос в Крыму в Ялтинский центр поступили 13 пострадавших, среди них местные жители, отдыхающие и граждане Беларуси, сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ВСУ напали на поселок городского типа Форос. В результате атаки три человека погибли, еще 16 были ранены. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. После удара БПЛА сильно повреждена школа.

Глава города отметила, что у всех пострадавших осколочные ранения. Они находились на береговой линии Фороса в момент нападения беспилотников.

Как рассказала Павленко, из 13 пациентов Ялтинского центра 12 госпитализированы: четверо находятся в тяжелом состоянии, семеро — в средней степени тяжести. Сейчас решается вопрос о возможной транспортировке одного пострадавшего санавиацией.

По ее словам, когда стало известно о пострадавших, всего за 20 минут 47 сотрудников центра были на рабочих местах, а для оказания медпомощи развернули четыре дополнительные операционные. Всего медики провели четыре операции. Один пациент находится на искусственной вентиляции легких, еще одному раненому потребовалось переливание крови.

«Всю ночь с пострадавшими и их близкими работал психолог, оказывая необходимую моральную поддержку в это непростое время», — заключила мэр Ялты.

