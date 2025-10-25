Сражаются на лопатах и бросаются палками: толпа мигрантов подралась в Москве

Несколько десятков мигрантов сцепились в схватке возле ЖК «Прокшино» в Москве. По предварительным данным, они бьются на лопатах и бросают друг в друга палки, сообщает Baza .

Местные жители запечатлели, как толпа мигрантов буянит под окнами домов. Сейчас в районе творится вакханалия: десятки иностранцев сцепились в жестокой схватке. В качестве оружия они используют все, что попадется под руку: палки, лопаты и т. д.

Люди жалуются, что приезжие бегают по району и закидывают друг друга, а также прохожих палками. Гражданам приходится уворачиваться от

«случайных атак». Предварительно, уже есть трое пострадавших. Также досталось от дебоширов и машинам, припаркованным рядом.

На место выехали полиция, Росгвардия и скорая помощь. Как добавляет Telegram-канал «Осторожно, новости», жители собираются подать официальную жалобу.

Ранее пьяный мигрант устроил дебош на Ярославском вокзале. Он напал на посетителей с ножом.

