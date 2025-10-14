Махал канцелярским ножом: пьяный мигрант устроил дебош на Ярославском вокзале

Пьяный мигрант набросился с ножом на посетителей Ярославского вокзала в Москве

Вооруженный ножом иностранец напал на посетителей Ярославского вокзала в Москве. Людям пришлось обезвреживать его своими силами, сообщает «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в ночь на 14 октября. Посетители Ярославского вокзала заметили приезжего из Средней Азии, который был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он находился в зале № 6.

В какой-то момент мужчина достал из сумки канцелярский нож. Затем он стал бросаться на людей без каких-либо видимых на то причин. Тогда двое очевидцев попытались обезвредить неадеквата своими силами.

Завязалась драка, в ходе нее мигрант порезал куртку одному из мужчин, а также сам поранил себе кисть. На место вызвали медиков, а посетители даже предложили дебоширу салфетки, чтобы он смог остановить кровь.

После приезда медиков оказалось, что мужчина травмировал себе большой палец. Его отправили в больницу.

Ранее в Екатеринбурге Свердловской области мигранты облапали девушку в автобусе. Пострадавшая отметила, что один из незнакомцев полез к ней чуть ли не в трусы.

