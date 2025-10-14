Лезли руками в трусы: мигранты облапали пассажирку автобуса в Екатеринбурге

Мигранты чуть не залезли в трусы пассажирке автобуса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Свердловской области мигранты облапали девушку в автобусе № 56. Об этом сообщает Telegram-канал « Многонационал ».

Пострадавшая отметила, что один из незнакомцев полез к ней чуть ли не в трусы. После этого мигранты сидели и смеялись.

Затем девушка достала смартфон и начала снимать домогавшегося. Однако он попытался спрятать лицо.

Девушка предложила мигранту поговорить с ее молодым человеком — тот уже шел встречать ее к остановке. Однако приезжие вышли раньше и сбежали.

