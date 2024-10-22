Спутника певицы Глюкозы арестовали за употребление наркотиков

Столичный суд арестовал спутника певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза. Задержанного в аэропорту Шереметьево Александра Шевцова обвиняют в употреблении наркотиков, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Шевцова признали виновным по ч. 1 ст. 6.9 КоАП (употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Его арестовали на 7 суток.

По такой же статье привлекали к ответственности и саму Ионову. Однако ей пришлось только выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Суд учел, что у артистки есть несовершеннолетние дети. Сотрудники полиции остановили певицу в Шереметьево, подозревая, что она употребила наркотики. От медосвидетельствования знаменитость отказалась.

После этого Глюкоза попала в черный список артистов. Ее не пригласили выступать в новогодних телевизионных шоу. Кроме того, исполнительницу стали реже звать на корпоративы.